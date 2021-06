Ein Hauskonzert mit ausreichend Abstand

Beim Konzert durch Haus und Garten flanieren. Das ermöglichen die Akkordeonistin Annette Rießner und der Heimatverein in Dießen in einem ehemaligen Künstlerhaus.

Wie so viele kulturelle Veranstaltungen konnten im vergangenen Jahr die Konzerte der Reihe „Hauskonzert am Ammersee“ nicht – oder zumindest nicht wie ursprünglich geplant – stattfinden. Am Samstag, 19. Juni, wird die Konzertreihe der Dießener Akkordeonistin Annette Rießner nun unter pandemietauglichen Bedingungen wieder aufgenommen. Laut Pressemitteilung diesmal als Wandelkonzert „Sitting in Rooms“, bei dem die Zuhörer frei durch Haus und Garten flanieren.

Livemusik mit Mindestabstand

Eingeladen sind zu diesem Relaunch Gastmusiker des Kollektivs un-sound Freiburg. Musiziert wird noch mit Mindestabstand im Haus Ruth in der Dießener Anton-Zech-Straße – ehemals Wohnstätte des Kunstmalers Rudolph Schoeller. Die Mini-Konzerte und Performances werden über einen ganzen Nachmittag verteilt und so angeboten, dass jeweils nur fünf bis zehn Zuhörer durch das Haus flanieren und die verschiedenen Spielsituationen besuchen.

Der Heimatverein Dießen wirkt mit

Annette Rießner freut sich, gemeinsam mir den Verantwortlichen des Dießener Heimatvereins, auf diese charmante Wiedereröffnung der Konzertreihe „Hauskonzert am Ammersee“. Es spielen: Ephraim Wegner (Elektronik), Astrid Wegner (Elektronik), Harald Kimmig (Violine), Adhi Jacinth Tanumihardja (Cembalo), Lee Ferguson (Schlagzeug), Stephen Altoft (Trompete), Thomas Wenk (Performance) und Annette Rießner (Akkordeon).

Tickets zu jeweils zehn Euro können formlos über das Kontaktformular www.hauskonzert-am-ammersee reserviert werden. „Sitting in Rooms“ beginnt um 17.30 und endet um 20.30 Uhr. Die Veranstaltung ist als „Wandelkonzert“ konzipiert – das Konzert wird also wie eine Ausstellung besucht. (ak)

Lesen Sie dazu auch: