Ein lyrischer Adventskalender im Schondorfer Skriptorium

24 Tage lang zeigt Stefan Wehmeier im Schondorfer Skriptorium Texte. Jeden Tag einen anderen. Ein lyrischer Adventskalender.

„Es trifft sich gut, dass Stefan Wehmeier vor Kurzem seinen aktuellen Lyrikband „Und draußen der Tag“ in der Dortmunder „edition offenes feld“ veröffentlicht hat“, beginnt eine Pressemitteilung zur Aktion „24 Tage – 24 Texte“ im Schondorfer Skriptorium von Andreas Kloker, die vom 1. bis 24. Dezember stattfindet.

Wehmeier hat dafür 24 Texte auswählt, die dann jeden Tag – ähnlich wie bei einem Adventskalender – einer nach dem anderen im Schaukasten „Bekanntmachung für Heimatvertriebene“ zu lesen sind.

Gedichte ergänzen die bildnerische Arbeit von Stefan Wehmeier

Stefan Wehmeier lebt und arbeitet in Hechenwang, man kennt ihn aber hauptsächlich als Maler, Grafiker und seit einiger Zeit auch als Plastiker. Momentan sind seine keramischen Objekte in der Zedergalerie in Landsberg zu sehen. Weniger bekannt dagegen sind seine lyrischen Texte. Jedoch begleiten und ergänzen die Gedichte seine bildnerische Arbeit schon von Anfang an. Als freier Journalist und Kunstkritiker war er zudem viele Jahre für Tageszeitungen und Zeitschriften tätig.

Das Skriptorium in Schondorf gibt es seit über 20 Jahren

Seit über 20 Jahren hängt Andreas Kloker im Dezember von schreibenden Freunden täglich einen Text in den Schaukasten (der auch am Abend beleuchtet ist) an die Fassade seines Ateliers (Skriptorium). Das kleine Häuschen in der Bahnhofstraße 38 in Schondorf war einstmals das Verkehrsbüro des Ortes, es ist nicht zu übersehen, mit seinem derzeitigen türkisfarbenen Anstrich und der Beschriftung „Ich Du Wir“.

Am 17. Dezember ist eine kleine Eröffnung geplant, soweit die Corona-Situation es zulässt. (ak)

