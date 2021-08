Ein neues Team an der Spitze des Dießener Frauenbunds

Der Frauenbund in Dießen wählt seinen Vorstand und verteilt die Aufgaben auf mehrere Schultern. Auch jüngere Frauen engagieren sich. Bürgermeisterin Sandra Perzul scheidet aus dem Vorstand aus.

Der Frauenbund Dießen ist in Bewegung geraten und nach eineinhalb Jahren Corona-Pause wieder neu aufgestellt. Bei der kürzlich durchgeführten Vorstandswahl sind von dem zuletzt fünfköpfigen Führungsteam des Zweigvereins Dießen im Katholischen Deutschen Frauenbund, (KDFB), Resi Gerum und Christiane Hornsteiner wieder angetreten. Wer sich zudem für die Belange der Frauen einsetzt.

Ganz neu engagieren sich für die nächsten vier Jahre Antoinette Bagusat, Renate Heggmaier und Petra Bischeltsrieder. Die Riege der Beisitzerinnen setzt sich zusammen aus den langjährigen Mitgliedern Cornelia Kammerl und Traudi Wasl. Neu in dieser Fünfer-Runde sind Heidi Borbein, Diana Linke und Christl Feistl. In die dritte Amtsperiode für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Internetpflege geht Beate Bentele, Renate Heggmaier ist Vertreterin der jungen Frauen, Christl Feistl Vertreterin für den Verbraucherservice Bayern und Cornelia Kammerl vertritt den Zweigverein Dießen in der Landfrauenvereinigung. Als Wahlleiterin stand Diözesanvorsitzende Monika Knauer vom KDFB-Diözesanvorstand aus Augsburg am Mikrofon.

Ehrenurkunden überreicht (von links) Bürgermeisterin Sandra Perzul an Anna Wenninger, Rosa Kaiser und Franziska Scharr. Rechts steckt ihnen Cornelia Kammerl die Ehrennadeln an. Foto: Beate Bentele

Der Frauenbund Dießen ist mit über 180 Mitgliedsfrauen ein starker Zweigverein. Dennoch gab es im Vorfeld Befürchtungen um einzelne Mandate. Dass sich letztlich über Presse und viele persönliche Gespräche die Frauenbund-Ziele verfestigten und auch jüngere Mitgliedsfrauen mobilisierten, führte zu großem Aufatmen und zu einem vollen Traidtcasten neben dem Marienmünster. „Das ist großartig“, freut sich Diözesanvorsitzende Monika Knauer, „ich bin begeistert“, knüpft sie an das Frauenbund-Jahresmotto an: „Nur wer bewegt ist, kann andere bewegen.“ In diesem Sinne hätte der Diözesanverband auch beispielgebende Aktionen während der Corona-Zeit empfohlen. In Dießen seien zum Beispiel Mundschutzmasken genäht worden zugunsten der Klinik im Klosterhof. Es sei insgesamt keine einfache Zeit gewesen, auch wenn seitens des Frauenbunds immer wieder Hoffnung genährt wurde durch Mutmach-Aktionen, die teilweise auch digital gelaufen sind.

Ein Ergebnis, so schätzt Monika Knauer den jüngsten „Zuwachs“ bei der Delegiertenversammlung im Juli ein: eine junge Frau im Augsburger Team, die aus Finning kommt. Annette Fischer, so ist sie überzeugt, werde rasch als Ansprechpartnerin für junge Frauen neue Wege zum Frauenbund öffnen.

Frauenbund Dießen zählt 180 Mitglieder

Die Aktionen und Unterstützungen für Frauenthemen deutschlandweit würden mehr und auch intensiver wahrgenommen. Der Frauenbund kämpfe für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mache sich stark für eine angepasste Mütter-Rente (ursprünglich vom FB-Landesverband Bayern angeschoben), mehr Freibeträge für die Rente, mehr Finanzausgleich für die häusliche Pflege, „damit den Frauen auch was bleibt“. Gleiches müsse für Frauen im Homeoffice gelten. Auch die Gleichstellung der Frauen in kirchlichen Ämtern gelte weiterhin als Ziel, das noch lange nicht erreicht sei. Sicher sei die politische und humanitäre Unterstützung der überlebensnotwendigen und wichtigen Ziele in der Gesellschaft, hinter denen Landesvorsitzende Emilia Müller mit aller Kraft stehe, die ihr Leben lang schon als Politikerin der Frauenpolitik verpflichtet sei.

„Ein Pfarrer ohne Frauenbund, ist ein armer Hund“ – launige Worte, mit denen Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner das Rednerpult übernahm. Er betonte die frauenpolitische Stärke des Frauenbundes und sicherte zu, dass er – wo immer er unterstützend wirken könne – dies auch mit vollem Herzen tue. Er betonte, wie sehr ihn es ehre, dass er als geistlicher Begleiter dem Frauenbund zur Seite stehen könne. Rückblickend bedauerte er, dass das Miteinander und die Gemeinsamkeit nicht stattfinden konnten.

Bürgermeisterin Sandra Perzul nimmt als Vorstandsmitglied Abschied

„Ich hoffe, dass sich die Gesellschaft wieder festigt und wir in zwei Jahren den 100. Geburtstag des Dießener Frauenbundes feiern können.“ Sandra Perzul wirkte noch aktiv mit bei der Neuwahl und verteilte Ehrungen, Glückwünsche und Blumen, als Vorstandsmitglied nehme sie Abschied mit Trauer im Herzen, aber als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Dießen sei die Freude groß, „weil der Frauenbund weiterlebt und weil ihn mit den jungen Vorstandsmitgliedern neue Kräfte begleiten. Wann immer es ihr Mandat erlaubt, werde sie dem Frauenbund nach 12 Jahren aktiver Mitgliedschaft Treue beweisen – und dem Fasching, „ja, beim Fasching möchte ich gerne mittendrin sein im großen Theater, wenn es meine Arbeit für die Gemeinde ermöglicht.“

Was auch zur Jahresversammlung gehört: Das Gedenken an die verstorbenen Mitgliedsfrauen. Es waren dies im Zeitraum 2020/21 Heidi Adelsberger, Frieda Hartmann, Elly Metz, Johanna Schmidt, Ottilie Schweizer, Katharina Widmann und Rosa Wörsching. Ehrenurkunde und Anstecknadel für 20 Jahre Mitgliedschaft beim Frauenbund erhielten Lucia Friedl, Theresia Heilrath, Anna Wenninger, Hedwig Kracher, Annette Kuchler, Hedwig Damnig und Luise Oppel. Für 40 Jahre Mitgliedschaft sind gewürdigt worden: Rosa Kaiser, Franziska Scharr und Lidwina Schmid. Davon konnten nur drei im Traidtkasten ausgezeichnet werden.