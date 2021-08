Ammersee

vor 34 Min.

Eine Dießenerin erinnert sich an den Bau der Berliner Mauer

Martina Schoeneich (rechts ein Bild von 1961) ist bei ihren Großmüttern, als in Berlin der Bau der Mauer beginnt. Von den Ausreiseplänen der Eltern, die schlagartig zunichte gemacht werden, ahnt sie an jenem 13. August nichts.

Plus Heute vor 60 Jahren wird in Berlin mit dem Bau der Mauer begonnen. Martina Schoeneich, die heute in Dießen lebt, ist damals acht Jahre alt. Ihre Eltern sind zu der Zeit ohne die Tochter im Westen. Was dann passiert.

Von Frauke Vangierdegom

Heute vor 60 Jahren wurde mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen, die Deutschland auch sichtbar in zwei Hälften teilen sollte, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die Mauer ist nicht mehr da, die Erinnerungen und auch die Narben in den Seelen der Zeitzeugen dieses 13. August 1961 aber sind noch immer präsent. Der Ammersee Kurier hat zum Jahrestag des Mauerbaus mit Martina Schoeneich gesprochen, die heute in Dießen lebt und deren Familie von den dramatischen Ereignissen unmittelbar betroffen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen