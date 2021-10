Ammersee

06:59 Uhr

Erfolgreiche Spendenaktion in Dießen: Miteinander gutes Tun

Über eine Spende aus der Aktion „Miteinander-Füreinander“ des Gewerbeverbands durften sich Schulleiter Michael Bauer (Carl-Orff-Schule, v.l.), Priorin Ingeborg Ott (Kinderheim St. Alban) und Alina Hess (Waldkindergarten; alle mit rotem Sparschwein) freuen. Maßgeblich an der Aktion beteiligt waren Franz Böck (Sparkasse, v.l.), Uschi Wacke (Gewerbeverband) und Michael Franke (Römhild Apotheke).

Plus Der Gewerbeverband Dießen übergibt aus der Spendenaktion „Miteinander – Füreinander“ Geld an drei Einrichtungen in der Marktgemeinde. Die Vorsitzende Uschi Wacke hat noch eine weitere gute Nachricht.

Von Uschi Nagl

1100 Euro hat der Gewerbeverband Dießen mit seiner Spendenaktion „Miteinander – Füreinander“ eingenommen. 18 signalrote Sparschweinchen, die im Advent 2020 im Einzelhandel und in Bankfilialen aufgestellt waren, wurden nun „geschlachtet“ und der Inhalt gezählt und verteilt. Grund zur Freude über den Inhalt haben die Carl-Orff-Schule, der Waldkindergarten Dießen und das Kinderheim St. Alban.

