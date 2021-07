Erinnerungen an Dießens ehemalige VHS-Leiterin Irene Frank

Von 1971 bis 1996 leitet Irene Frank die Volkshochschule Dießen. Für diese Arbeit erhält sie eine Auszeichnung. Sie stirbt im Alter von 95 Jahren in Berlin.

Wer kannte sie nicht, Irene Frank, die Leiterin der Volkshochschule in Dießen, die sie von 1971 bis 1996 ehrenamtlich führte und die nun am 10. Juli in Berlin verstorben ist. Tochter Sabine erinnert an ihre Mutter, die 95 Jahre alt geworden ist.

Bevor sie die Leitung an ihre Nachfolgerin übergab, hatte sie die Volkshochschule zu einer angesehenen Institution gemacht, dafür auch vom Bundespräsidenten die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in einem feierlichen Staatsakt überreicht bekommen. 1997, im Alter von 71 Jahren, wanderte sie nach Neuseeland aus. Als sie am Vormittag der Abreise noch einen Abschiedsumtrunk in ihrem Haus in der Schallerin 12 in Riederau gab, strahlte sie vor Vergnügen.

Auf dem Weg nach Neuseeland wird sie beraubt

Während einer streikbedingten Reiseunterbrechung in Frankfurt wurden ihr Pass, Reise- und Einwanderungsdokumente sowie Goldmünzen gestohlen. Da musste sie wieder zurück, die Nachbarn brachten sie bei sich unter und halfen ihr, alle Dokumente wiederzubekommen. Nachdem sie eine Woche später wieder startete, war ihre Stimmung eine andere. In Neuseeland angekommen kaufte sie sich ein Haus, ein Auto und einen Hund. Schon da kamen ihr Zweifel, ob diese Entscheidung die richtige gewesen war. Sie schrieb Faxe oder Briefe an ihre alten Freunde in Dießen und die antworteten ihr fleißig.

Briefe aus der Ferne gehen an die Freunde in Dießen

Immer wieder habe die Tochter ihr daraus vorgelesen, wenn sie, seit 2010 wieder in Deutschland, in Berlin in einem Pflegeheim untergebracht und an Demenz erkrankt, von ihren Freunden sprach. Da waren viele ihrer Wegbegleiter, unter anderem die, mit denen sie im Kramerhof in Riederau immer Karten gespielt hatte, bereits tot. Aber ihre Briefe sind noch da. Und auch Erinnerungen, wie ihre in Holz gehauenen Jahresrückblicke, die sie noch einmal in einer schönen Ausstellung im Agaplesion Bethanien Sophienhaus zu ihrem 85. Geburtstag zeigen konnte. Der Ammersee Kurier hatte darüber berichtet. Jetzt sind die Kunstwerke als Dauerleihgabe im Schwesternhaus Havelgarten in Berlin-Spandau zu sehen.

Am Mittwoch wird Irene Frank auf dem Friedhof Grunewald in Berlin im Kreis ihrer Familie beerdigt. (ak)

