„Erkan & Stefan“ und eine Familienshow in Schongau

Am Wochenende wird in Schongau gezaubert, jongliert und viel gelacht mit dem Komiker-Duo „Erkan & Stefan“ beim Open-Air „Sommer in der Stadt“.

Sommer in der Stadt heißt es an diesem Wochenende in Schongau. Zum Ferienende präsentiert Schongau noch mal ein absolutes Highlight: „Erkan & Stefan“ kommen zum Open-Air „Sommer in der Stadt“ auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz.

„Erkan & Stefan prägten die Sprache einer ganzen Generation“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie wurden geliebt, gehasst, oft zitiert und 1000-mal kopiert. Nach Riesenerfolgen mit drei eigenen Kinofilmen, zwei Staffeln „headnut.tv“ bei ProSieben und legendären Film-Synchronisierungen, zum Beispiel bei „Findet Nemo“, legten Erkan & Stefan als Duo eine wohlverdiente Pause ein. „Aber die Welt lief aus dem Ruder und stürzte in ein tiefes Chaos aus Trump, Tinder, Thunberg, Teslas und veganem Döner. Höchste Zeit für die beiden Comedy-Legenden, wieder für Durchblick und Stabilität zu sorgen.“

"Erkan & Stefan" bringen den Hit "Ehrenmann" mit nach Schongau

In einem irren Ritt durch die Themen unserer Zeit machen Erkan & Stefan in ihrem neuen Programm vor nichts und niemandem Halt. Mit dabei ist selbstverständlich auch ihr aktueller, hunderttausendfach geklickter Hit „Ehrenmann“. Alle bekommen ihr Fett weg und jede und jeder kommt auf seine Kosten. „Comedy, Action und Druckmusik machen die neue Show zu einem absoluten Pflichttermin in diesem Jahr“, heißt es in der Ankündigung.

Am Sonntag, 12. September, geht es ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit Musik weiter. Ab 14 Uhr schließt Schongaus Eventmanagerin Sophia Albrecht die Sommerferien mit einer außergewöhnlichen Show für die ganze Familie ab. Sophia Albrecht ist der Familientag als Pfadfinderin der Region immer besonders wichtig: „Gerade in Zeiten von Corona kommen unsere Kleinsten viel zu kurz. Daher ist es für mich und die Brauhaus-Familie eine Herzensangelegenheit, Kinder zum Lachen zu bringen“.

"Ein Mann in Schwarz" führt die Gäste hinters Licht

Wer immer schon mal wissen wollte, was passiert, wenn man einen der besten und schnellsten Tempo-Tennis-Jongleure der Welt mit einem Zauberer, der mit Witz, Charme und Fingerfertigkeit sein Publikum begeistert, zusammen auf eine Bühne bringt, der oder die dürfe diese beiden Ausnahmetalente nicht verpassen. "Seht selbst, wie Daniel die Gesetze der Natur außer Kraft setzt und mit Gegenständen jongliert, die Ihr nicht für möglich gehalten hättet". Fabien alias „Ein Mann in Schwarz“ führt laut Sophia Albrecht mit seiner Zauberkunst gekonnt hinters Licht und bringt Groß und Klein zum Staunen und Lachen. Beide Künstler werden "die Euch bisher bekannten Grenzen der Realität sprengen und Euch in eine lustige und zauberhafte Welt entführen." Mit diesen Worten versprechen die Veranstalter ein tolles Wochenende für die ganze Familie.

Für Speisen wie Spanferkel, Zuckerwatte und Kuchen sorgt das Brauhaus, das Bier kommt zudem von der Schongauer Brauerei, Kaffee und Cocktails bietet die Schongauer Rösterei „Gastrokind“. Es gelten die aktuellen Corona Regeln. Weitere Infos unter www.brauhaus-schongau.de. (ak)