Es gibt eine neue Radwegverbindung im Süden von Weilheim

Plus In Oderding müssen Radfahrer beim Überqueren der Ammer nicht mehr auf die Straße ausweichen. Jetzt führt für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer eine Brücke über den Fluss.

Seit über zehn Jahren hat die Gemeinde Oderding den Bau einer Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Ammer geplant. Jetzt ist das Bauwerk benutzbar.