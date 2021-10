Ammersee

Ferienprogramm in Dießen: Workshop mit weißem Waller

Das ist der Waller von Stefanie Sanktjohanser an den Arkaden des Sanktjohanser-Hauses am Marktplatz. Ein weiterer weißer Waller soll jetzt auch im Rahmen des Ferienprogramms in Dießen entstehen.

Eine besondere Kunstaktion für Jugendliche gibt es in den Herbstferien in Dießen. Was es mit dem weißen Waller auf sich hat.

Für zwölf Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren gibt es in den Herbstferien im Jugendtreff in Dießen einen Workshop zum kunsthandwerklichen Arbeiten. Der Workshop mit Titel „der weiße Waller“ ist die Fortführung des Sommerprojekts. Start ist am Dienstag, 2. November, um 10 Uhr im Jugendzentrum. Bis Sonntag, 7. November, finden dann täglich Workshops statt. Was am Ende herauskommen wird, ist noch offen, denn die Anleitung zum künstlerischen Arbeiten lässt viel Raum, heißt es in einer Mitteilung. Auf jeden Fall werden verschiedene Materialien zum Einsatz kommen, Textilien, Holz und Flechtzeug. Referentinnen sind zwei Künstlerinnen, Nani Weixler, Dießen, und Renate Stoiber, München, die beide ihre Erfahrungen weitergeben und die Jugendlichen handwerklich und künstlerisch begleiten werden. Der weiße Waller soll eine Metapher sein Ein Ziel ist, Modelle für eine große weiße Waller-Figur zu entwickeln, die dieses Jahr noch nicht gebaut werden konnte. „Wir erforschen eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde. Der weiße Waller ist eine Metapher, die als Inspiration und Angelpunkt das Projekt begleiten soll“, sagt Wolfgang Hauck, der das Projekt mit dem Verein dieKunstBauStelle in Kooperation mit der Marktgemeinde und dem Jugendzentrum realisiert. Das Projekt wird durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ finanziert. Damit kann die Teilnahme kostenfrei angeboten werden. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann per E-Mail erfolgen an info@kultainer.com. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Mit der „Freien Kunstanstalt“ in Dießen wird es nicht langweilig

