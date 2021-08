Feuer in der evangelischen Christuskirche in Utting

Die evangelische Christuskirche in Utting steht seit den frühen Morgenstunden in Flammen. Näheres ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Heute morgen um 3 Uhr wurde laut Polizei über die Integrierte Leitstelle der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein Vollbrand der evangelischen Christuskirche in Utting mitgeteilt.

Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Einsatzkräften ist am Brandort in der Laibner Straße im Einsatz. Ein ausführlicher Bericht folgt, sobald weitere Einzelheiten bekannt sind.