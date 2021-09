Ammersee

vor 23 Min.

Florian Probst aus Raisting ist begeisterter Trailrunner

Plus Der Raistinger Florian Probst ist begeisterter Trailrunner. Diese Leidenschaft verbindet er mit Familienausflügen und mit seinem Beruf als Heilpraktiker und Physiotherapeut.

Von Sabine Vetter

Florian Probst ist begeisterter Läufer. Am liebsten sind ihm Langstrecken in den Bergen. „Flach ist langweilig“, sagt er. Es soll ja für Kopf und Beine eine richtige Herausforderung sein, aber auch mit Familie und Beruf sei das Trailrunning gut kombinierbar. Da passe alles zusammen und ließe sich reibungslos vereinbaren. Das ist aber nicht selbstverständlich und richtet sich auch nicht von allein. Florian Probst lebt mit Frau und Sohn in Raisting, seiner Arbeit als Physiotherapeut und Heilpraktiker geht der 40-Jährige in Peißenberg nach. Das kommt ihm gut gelegen, so kann er in der Früh mal eben rüber laufen und abends zurück. ‚Trainingseinheit’ würde er das nicht nennen, das sei ja nicht sehr weit, je Strecke 19 bis 25 Kilometer.

