Florian Streibl beeindruckt von Umweltbildung in Wartaweil

Politik, Naturschutz und Wirtschaft treffen sich im Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil. Sie sprechen über die Möglichkeiten eines nachhaltigen Lebensstils.

Zu einem Meinungsaustausch über Umweltbildung, Klimaschutz und Landwirtschaft haben sich der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Freien Wähler, Florian Streibl, die Unternehmerin Barbara Scheitz (Andechser Molkerei), der Andechser Bürgermeister Georg Scheitz und der Vorsitzende des Bund Naturschutz (BN), Richard Mergner, im Naturschutz- und Jugendzentrum in Wartaweil getroffen.

Laut Mitteilung des BN zeigte sich Streibl beeindruckt von der Einrichtung und sieht in der Umweltbildung eine wichtige Aufgabe. Der pädagogische Leiter der Einrichtung, Axel Schreiner, unterstrich, dass die Vermittlung von Naturbezug eine wichtige Grundlage für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise sei. „Viele Menschen haben keinen direkten Kontakt zur Natur mehr. Unsere Programme zielen deshalb zum großen Teil darauf ab, diese direkten Begegnungen zu ermöglichen.“

Bilder einsenden von artenreichen Wiesen

Einrichtungen wie Wartaweil seien wichtig, um jungen Menschen die Natur näherzubringen, die maßgeblichen Impulse für den Natur- und Umweltschutz müssten aber aus der Politik kommen, ist sich der Vorsitzende des BN, Richard Mergner, sicher: „Politik muss die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Lebensstil schaffen, hier ist die bayerische Politik gefragt.

Deutschland und Bayern mögen nur einen kleinen Anteil am globalen CO2-Ausstoß haben, wir haben aber eine nicht zu unterschätzende Vorbildrolle für die ganze Welt.“ Noch bis 30. Juli läuft in Wartaweil die Mitmach-Foto-Ausstellung „Paradiese vor unserer Tür – artenreiche Wiesen und Weiden“ in der Bootshalle des Naturschutz- und Jugendzentrums. Hierfür können weiterhin Fotos eingesandt werden: Per Post (Wartaweil 76/77, 82211 Herrsching) oder E-Mail an axel.schrei-ner@bund-naturschutz.de oder durch persönliche Abgabe. (ak)

