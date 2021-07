Fußball: Auf den SV Raisting wartet noch viel Arbeit

Plus Raisting kassiert zwei Niederlagen gegen Landesligisten

Drei Testspiele hat der SV Raisting inzwischen absolviert. Zwei Niederlagen gegen Landesligisten und ein Sieg gegen einen Kreisligisten stehen dabei bisher zu Buche. Beim TuS Geretsried unterlag der Bezirksligist zum Vorbereitungsauftakt mit 0:2 und im Anschluss setzte es eine 1:5-Schlappe beim TSV Gilching.