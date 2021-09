Fußball: Der SV Raisting geht mit Schwung ins Spitzenspiel

Die Raistinger Fußballer sind am Samstag ab 14 Uhr beim Tabellenzweiten in Wolfratshausen zu Gast.

Die Scharte aus der Niederlage in Haidhausen wetzte der SV Raisting zuletzt beim 3:0 Heimerfolg gegen Pöcking aus. Den Schwung aus diesem Dreier, der den SVR auf Platz vier beförderte, will die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz am heutigen Samstag (14 Uhr) in das Gastspiel beim BCF Wolfratshausen mitnehmen.

Keine einfache Aufgabe für den SV Raisting

„Das wird aber keine einfache Aufgabe“, meint Franz zum Spitzenspiel beim Tabellenzweiten, der im Kampf um den Aufstieg ein Wort mitreden will. Gastspiele beim BCF waren in der Vergangenheit kein Zuckerschlecken für die Raistinger. In den letzten zwanzig Jahren gelang nur ein Sieg in Wolfratshausen.

Timmy Greif

Diese Negativserie will der SVR aufbessern. Personell steht Franz fast der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung. Fehlen wird allerdings Yannik Hübner, der sich gegen Pöcking eine Handverletzung zuzog.

Timmy Greif soll nach langer Pause wieder ran

Für ihn könnte eventuell Timmy Greif in die Bresche springen. Der Offensivmann, der lange Zeit berufsbedingt pausierte, ist seit drei Wochen wieder im Training. „Er ist noch lange nicht bei 100 Prozent, aber das wird schon“, freut sich Franz über die Rückkehr des Angreifers, der vor seiner Pause zu den torgefährlichsten Raistingern gehörte.

Lesen Sie dazu auch