Ammersee

vor 34 Min.

Fußball: Der SV Raisting ist am Sonntag klarer Favorit

Plus Der SV Raisting will seine Erfolgsserie bei Kosova München fortsetzen. Das Team mausert sich in der Fußball-Bezirksliga zum schärfsten Verfolgern von Spitzenreiter Denklingen.

Von Uschi Schuster

Es läuft beim SV Raisting. Mit drei deutlichen Siegen ohne Gegentor mauserte sich der SVR als Zweiter zum schärfsten Verfolger von Spitzenreiter Denklingen in der Fußball-Bezirksliga. Die Erfolgsserie bringt es allerdings mit sich, dass die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz inzwischen in vielen Spielen als Favorit auf den Platz geht, was den Raistingern in der Vergangenheit gar nicht so schmeckte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

