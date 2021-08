Ammersee

Fußball: Der SV Raisting lässt sich nicht ausbremsen

Plus Gegen FC Hertha München Raistinger siegen die ersatzgeschwächten Spieler und liegen in der Bezirksliga Süd jetzt auf Platz vier. Am Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen an.

Auch durch größere personelle Probleme ließ sich der SV Raisting nicht ausbremsen. Beim FC Hertha München fuhr die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz mit einem 3:0 den dritten Saisonsieg ein. Damit verbesserte sich der SVR vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Unterpfaffenhofen auf Platz vier in der Bezirksliga Süd.

