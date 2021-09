Fußball: Der SV Raisting trifft mal wieder dreifach

Plus Im Spitzenspiel gegen Wolfratshausen erzielt Denis Grgic einen Hattrick. Der SVR kann sich auch diesmal auf seine Stärke verlassen, wenig Gegentore zu kassieren.

Wenig Gegentore kassieren war in den vergangenen Jahren schon immer eine Stärke des SV Raisting. In dieser Saison ist die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz aber enorm torgefährlich.