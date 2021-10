Fußball: Die Abwehr beim SV Raisting muss umgebaut werden

Plus Die Mannschaft des SV Raisting muss bis auf Weiteres auf ihren Innenverteidiger Hermann Sigl verzichten. Wer statt dessen am Sonntag antreten wird, steht noch nicht fest.

Auf eine gute Defensive konnte der SV Raisting fast immer bauen. In dieser Saison hat sich der SVR aber den Ruf eines fast unbezwingbaren Bollwerks erarbeitet. Nur neun Gegentreffer in zwölf Spielen ist der absolute Ligabestwert.