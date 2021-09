Fußball: Die positive Serie beim SV Raisting ist beendet

Plus Nach einem spielfreien Wochenende unterliegt der SV Raisting in Haidhausen und beendet damit seine Siegesserie.

Das spielfreie Wochenende tat dem SV Raisting offensichtlich nicht gut. Bei der SpVgg Haidhausen endete die positive Serie des SVR. Nach vier Spielen ohne Niederlage musste sich die Elf um Spielertrainer Hannes Franz beim Aufsteiger mit 1:2 geschlagen geben.