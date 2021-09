Fußball: SV Raisting in der Bezirksliga wieder auf Kurs

Der SV Raisting verbessert sich in der Bezirksliga auf Rang vier – David Hendel trifft gegen den SC Pöcking-Possenhofen gleich zweimal.

Der SV Raisting ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach der Niederlage in Haidhausen betrieb die Elf um Spielertrainer Hannes Franz beim Heimspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen Wiedergutmachung. Durch den ungefährdeten 3:0-Erfolg verbesserte sich der SVR in der Bezirksliga auf Rang vier. „Der Sieg war absolut verdient“, waren sich Raistings Spielertrainer Hannes Franz und sein Pöckinger Gegenüber, Simon Gebhar, hinterher einig.

Der SV Raisting betreibt einen hohen Aufwand

„Wir haben in der ersten Hälfte einen extrem hohen Aufwand betrieben“, zeigte sich Franz mit der Vorstellung seiner Truppe bis zur Pause sehr zufrieden. „Dem mussten wird dann vielleicht nach dem Wechsel Tribut zollen“, war Franz danach nur noch eingeschränkt einverstanden.

„Wir hätten die Konterchancen besser zu Ende spielen müssen“, musste der SVR-Spielertrainer für seinen Geschmack viel zu lange zittern, bis das zweite Tor des starken David Hendel für die Entscheidung sorgte.

David Hendel trifft gleich zweimal für den SV Raisting und bringt seine Mannschaft damit wieder zurück auf die Siegerstraße.

Hendel kam bereits nach sechs Minuten ins Spiel, weil sich Yannik Hübner bei einem Zweikampf eine Handverletzung zugezogen hatte und vom Platz musste. Kurz davor verpasste Andreas Heichele (4.) in aussichtsreicher Position den Führungstreffer, als er knapp verzog.

Danach dominierten die Raistinger klar das Geschehen. „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, und auch spielerisch war das in Ordnung“, urteilte Franz. Nur kam nichts Zwingendes dabei heraus, da am gegnerischen Strafraum meist Schluss war und die Gäste bei den SVR-Schüssen sich immer wieder selbst dazwischen brachten. Erst kurz vor der Pause brach ein Freistoß von Franz von der Mittellinie den Bann.

Erfolgreicher Freistoß aus 20 Metern

Er chippte den Ball in den Strafraum, wo er über einen Pöckinger bei Hendel (37.) landete, der nicht lange fackelte und aus spitzem Winkel genau ins Kreuzeck traf. Wenig später klärte ein Gästeverteidiger in letzter Sekunde vor Viktor Neveling, der blank vor dem Kasten lauerte.

Der Raistinger Anhang durfte vor der Pause trotzdem noch mal jubeln. Markus Riedl (45.) zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer zum 2:0 ins Tor. Aus der Kabine kamen die bis dahin harmlosen Gäste dann mit deutlich mehr Schwung. Die Großchance von Josef Hartmann (47.) parierte SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf. Wenig später köpfte Hartmann (52.) knapp vorbei. Die Versuche von Simon Forster (66.) und Gian-Luca Zandt (69.) waren im Anschluss wieder sichere Beute von Schaidhauf.

Der Sieg hätte höher ausfallen können

Der Kontertreffer von Hendel (76.) ließ die Gegenwehr der Pöckinger jedoch erlahmen. In der Schlussphase, in der auch noch Timmy Greif nach langer Pause sein Comeback gab, verzeichneten die Hausherren so noch zahlreiche gute Möglichkeiten.

Zweimal Fernando Ernesto (79., 84.) sowie Hendel (85.) brachten ihre Möglichkeiten aber nicht im Kasten unter. „Der Sieg hätte also durchaus höher ausfallen können“, urteilte Franz.