Gastronomie am Ammersee: Kaum Gäste in der wichtigsten Zeit des Jahres

Plus Weihnachtsfeiern werden abgesagt, das À-la-carte-Geschäft geht zurück – Wirtinnen und Wirte sorgen sich um ihre Existenz. Wie Gesundheitsamt und Polizei die Regeln kontrollieren.

Von Oliver Wolff

Für Lena Mielke sind diese Tage mit die schwersten in ihrer bisherigen Zeit als Gastronomin. 2017 hat sich die 32-Jährige in Utting einen Lebenstraum erfüllt und am Ammerseeufer das Lokal „Lenas am See“ eröffnet. Es habe alles so gut angefangen, sagt Mielke. Dann kamen im vergangenen Jahr die Lockdowns. Im Sommer sei das Geschäft wieder sehr gut gelaufen. Jetzt steht die Gastronomin erneut vor einer ungewissen Zukunft. „Es sind schon die Hälfte der Weihnachtsfeiern storniert“, sagt Mielke. Genau in dem Moment erhält sie eine E-Mail: Es folgt die nächste Absage – 50 Personen, Umsatzeinbußen im mittleren fünfstelligen Bereich. Mielke atmet tief aus.

