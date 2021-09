Geld für die Ammerseerenade und „das kleine Format“ in Dießen

Zwei kulturelle Projekte am Ammersee hoffen auf Unterstützung aus dem Leader-Förderprogramm. Am Freitag erwarten zwei Vereine eine Entscheidung.

Zwei Unterstützungsanträge lokaler Akteure stehen derzeit im Steuerkreis der Lokalen Aktionsgruppe LAG Ammersee im Leader-Förderprogramm zur Abstimmung: „Kultur am Ammersee – Ammerseerenade“ des Vereins „Kultur am Ammersee“ sowie die „Jubiläumsausstellung ‚das kleine Format‘“ des KunstFormat-Vereins. Darüber informiert der Steuerkreis in einer Pressemeldung. Im Umlaufverfahren votiert das höchste Entscheidungsgremium bis zum Freitag, 10. September, über die finanzielle Unterstützung (jeweils pauschal mit 2500 Euro) im Rahmen des LAG-Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“.

Der Verein „Kultur am Ammersee“ sucht laut Pressemitteilung Unterstützung für das Liberation-Concert (Gala Konzert) am 18. September (mehr dazu auf Seite 7 dieser Ausgabe), das aufgezeichnet und anschließend durch Veröffentlichung einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden soll.

Der Verein "Kunst-Format" plant einen Jubiläumskatalog

Der Verein „KunstFormat“ organisiert zum zehnten Mal eine Ausstellung mit dem Titel „das kleine Format“, bei dem Künstler aus der Region die Gelegenheit haben, ihre Werke zu präsentieren und zu verkaufen. Unterstützt werden soll die Finanzierung des Jubiläumskatalogs und weiterer Werbemittel sowie entstehende Mehrkosten durch die speziellen Anforderungen zur Erfüllung der Corona-Regeln.

Für beide Vorhaben schlägt das LAG-Management dem Steuerkreis die Zustimmung für die pauschale Unterstützung im Rahmen des LAG-Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ vor. Denn die Arbeit beider Vereine leiste seit Jahren einen wichtigen Beitrag zur Kulturszene in der Region Ammersee und bietet auch in der aktuell unsicheren Zeit eine Plattform für die lokalen Künstler. Das LAG-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ dient der Förderung kleinerer Bürgeraktionen mit geringerem administrativem Aufwand. Es können auf Steuerkreis-Beschluss hin bis maximal 2500 Euro offen vergeben werden, pro Jahr insgesamt maximal 12500 Euro. (ak)

Infos unter: www.lagammersee.de

