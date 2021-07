Ammersee

vor 46 Min.

Geothermie bleibt am Ammersee eine Option

Plus Anfang des Jahrtausends ist der Traum von schier unerschöpflichen Energiequellen in der Region groß. Davon bleibt nicht viel übrig. Die Grünen sehen noch Potenzial.

Von Alfred Schubert

In den „Nullerjahren“, dem ersten Jahrzehnt des neue Jahrtausends, herrschte in der Region Goldgräberstimmung. Unternehmen ließen sich Claims eintragen, in denen sie zwar kein Gold, dafür aber Energie vermuteten, die sie erschließen und nutzen wollten. Auch Dießen befand sich damals im Tiefenenergierausch und hatte sich das Bergrecht, das zur Nutzung der Geothermie erforderlich ist, bis 2009 gesichert, wie auf der Website „tiefegeothermie.de“ zu lesen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen