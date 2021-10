Großes Herbstkonzert im Dießener Marienmünster

Nach einem Jahr Pause findet im Rahmen der Dießener Münsterkonzerte wieder ein Herbstkonzert statt. Trotz verkürzter Probezeit ist die Vorfreude beim Münster-Projektchor groß.

Nach einjähriger Pause veranstalten die Freunde der Dießener Münsterkonzerte dieses Jahr am 24. Oktober wieder ihr traditionelles „Großes Herbstkonzert“ im Marienmünster.

„Dass die vergangenen Monate für Kulturveranstalter absolut anspruchsvoll waren, steht außer Frage“, heißt es in der Konzertankündigung. Umso erfreuter seien Münsterorganist Stephan Ronkov und der Dießener Münster-Projektchor, die Solisten und das Münchner Ensemble Lodron, wieder zu einem festlichen Konzert ins Marienmünster einladen zu dürfen.

Die sonst übliche langfristige Planung des großen Herbstkonzerts habe dieses Jahr eher sportlich ausfallen müssen, heißt es in der Pressemitteilung weiter, denn der Münsterchor habe erst vor wenigen Wochen, und nicht wie üblich bereits im Mai, mit den Proben beginnen können.

Gemeinsam mit einigen Solisten sei es aber gelungen,“ ein klangvolles und der Tradition der Herbstkonzerte angemessenes Programm auf die Beine zu stellen“.

Zu hören sein wird zunächst Beethovens einziges Konzert für Violine und Orchester D-Dur Op. 61 mit Matthias-Ulrich König, Violinist der Bayerischen Staatsoper, und dem Ensemble Lodron.

Im Anschluss erklingt Joseph Haydns „Missa in tempore belli“ (Messe in Zeiten des Krieges), besser bekannt unter dem Namen „Paukenmesse“.

Eintrittskarten zum Herbstkonzert im Marienmünster können über die Website der Münsterkonzerte bestellt werden. Das Konzert wird unter Beachtung der 3G-Plus Regeln stattfinden.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 24. Oktober, um 17 Uhr im Marienmünster statt. Die reservierten Karten können ab 16 Uhr an der Tageskasse am Eingang des Marienmünsters bezahlt werden. (ak)