Güterhalle Schondorf: Jetzt gibt es doch eine Studie

Wie kann die denkmalgeschützte Güterhalle in Schondorf genutzt werden? Der Gemeinderat beschließt, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Sie soll die Möglichkeiten aufzeigen.

Jetzt soll es doch eine Machbarkeitsstudie geben, um aufzuzeigen, wozu die denkmalgeschützte Güterhalle am Schondorfer Bahnhof genutzt werden könnte. Mit knapper Mehrheit habe der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss gefasst, berichtete Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) aus der jüngsten Sitzung.

In der Sitzung zuvor hatte der Gemeinderat noch mehrheitlich beschlossen, erst einmal keinen entsprechenden Auftrag zu erteilen, weil es aktuell wichtigere Themen gebe. Nun setzte Bürgermeister Herrmann das Thema erneut auf die Tagesordnung – und dieses Mal wurde der Auftrag vergeben, unter anderem deswegen, weil nun auch Wolfgang Schraml (FWS) wie angekündigt dafür stimmte.

Die Rechtsaufsicht im Landratsamt soll Zulässigkeit prüfen

Erledigt ist der Streit um die Machbarkeitsstudie aber noch nicht. Rainer Jünger (CSU) beantragte in der Sitzung, den Tagesordnungspunkt und die Entscheidung der Rechtsaufsicht im Landratsamt vorzulegen und deren Zulässigkeit zu klären. Denn laut Geschäftsordnung kann ein Punkt, zu dem bereits ein Beschluss gefasst worden ist, nur dann erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn es neue Gesichtspunkte gibt.

Diese Voraussetzung sei aber auch in diesem Fall gegeben, so Herrmann gegenüber dem Ammersee Kurier. Ein neuer Aspekt sei, dass offenbar nicht allen Gemeinderatsmitgliedern bewusst gewesen sei, dass einer Machbarkeitsstudie bereits zugestimmt worden war, sagte Herrmann mit Verweis auf Wolfgang Schraml. Daneben sei es in der vorangegangenen Sitzung nicht möglich gewesen, den Sachvortrag vollständig zu halten, weil vor Abschluss des Sachvortrags bereits ein Vertagungsantrag gestellt worden sei. Zum vollständigen Sachvortrag gehöre auch, dass die für die Machbarkeitsstudie zugesagte staatliche Förderung nur für heuer gesichert sei.

