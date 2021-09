Gusto & Kultur: Neues Konzept im Kloster Andechs

Plus Zu gutem Geist und guter Küche gesellt sich nun auch Kultur im Gartensaal. Das ist die neue „Dreieinheit“ im Kloster Andechs hoch über dem Ammersee.

„Künstlerische und kulinarische Leckerbissen bereichern ab Ende September regelmäßig das Angebot auf dem Andechser Berg“ – eine vielversprechende Aussage. Was hinter diesen Worten steckt, brachte jetzt eine Pressekonferenz im Klostergasthof auf dem „heiligen Berg“ hoch über dem Ammersee an den Tag.