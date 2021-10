Hans Kleissl und seine alte Gebäude und alten Karossen in Polling

Plus Hans Kleissl ist seit Jahrzehnten fasziniert davon, Verfallendes zu neuem Leben zu erwecken. Dafür wird der Pollinger mit der Denkmalschutzmedaille geehrt.

Es gibt viele Gründe Polling zu besuchen. Unter anderem zieht es Menschen hier hin, die Thomas Manns Spuren folgen, Bernd Zimmers Säulenhalle ‚stoa169’ besichtigen oder deren Mercedes 300 SL ein Lifting von Hans Kleissl benötigt. Er ist weltweit wohl der gefragteste Fachmann, wenn es um das legendärste Modell des Stuttgarter Autobauers geht. In Polling stehen daher etliche dieser Karossen. Aber Kleissl hat auch ein Faible für altes Gemäuer. Deswegen wurde er vor Kurzem auch mit der Bayerischen Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet.