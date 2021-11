Herrsching: Schüler laufen für Hilfsprojekte in Indien

Über 13.000 Euro kommen beim Benefizlauf der Christian-Morgenstern Grund- und Mittelschule in Herrsching für Partnerschaftsprojekte in Indien zusammen.

Die Christian-Morgenstern Grund- und Mittelschule hat vor den Herbstferien einen Spendenlauf zugunsten des vom Verein Indienhilfe Herrsching initiierten Partnerschaftsprojektes der Gemeinde Herrsching und Chatra/Indien veranstaltet. Insgesamt 13300 Euro haben die Schülerinnen und Schüler dabei erlaufen und von ihren Sponsoren damit Spenden für das Deutsch/Indische kommunale Trinkwasserprojekt (‘Dein Wasser kommt’) generiert.

Sauberes Trinkwasser für die Fischer von Chatra

Die derzeit im Bau befindliche Trinkwasseraufbereitungsanlage ist ein Nakopa-Projekt (Nachhaltige Kommunen-Partnerschaft) und soll ab nächstem Jahr einen besonders armen Ortsteil von Chatra, der von Fischern bewohnt wird, mit sauberem und arsenfreiem Trinkwasser versorgen.

Bürgermeister Christian Schiller bedankte sich jetzt bei den Läuferinnen und Läufern für ihren Einsatz persönlich. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die neue Fahne, die die Herrschinger Volksschule als ‘Umweltschule Europa’ auszeichnet, gehisst. Die Grundschulklassen versammelten sich am Maibaum im Schulhofgelände und freuten sich über die lobenden Worte, die an sie ausgesprochen wurden. Rektorin Katharina Casper sagte „Eine tolle Leistung, ich bin stolz auf Euch, dass ihr mit so viel Einsatz gelaufen seid.“

Bürgermeister Christian Schiller ist stolz

Und Bürgermeister Christian Schiller schloss sich an „So eine hervorragende Leistung. 13.300 Euro für das Trinkwasserprojekt für unsere Partnergemeinde. Ich bin stolz, solch tolle Kinder in Herrsching zu haben.“ Zudem bedankte sich auch die Indienhilfe Herrsching „Wir danken den Schülern und Schülerinnen und Lehrkräften für ihren tollen Einsatz und den Sponsoren für ihre großzügige Spende“, so Marta Stummbaum.

Mit großen Jubel wurde auch die neue Fahne „Umweltschule für Europa“ von Klaus Trunte, Hausmeister der Grund- und Mittelschule gehisst. „Seit nun zehn Jahren können wir diesen Titel tragen“, sagte Rektorin Catharina Casper. Jedes Jahr werden verschiedenen Projekte zum Thema „Umwelt“ erarbeitet. Im Jahr 2020 beschäftigte sich die Umweltschule, trotz der schwierigen Lage (coronabedingt) mit den Themen, „Kinderarbeit“ und „Der Biber und sein Lebensraum“. In kleinen Gruppen wurde den Kindern der Lebensraum des Bibers in Herrsching gezeigt und erklärt. Heuer wurden weitere Themen erarbeitet, wie eine „Weltschutzwoche“. Dabei ging es um Müllvermeidung. .

Spielzeugflohmarkt für die Indienhilfe

Zusätzlich konnten weitere 1252 Euro an die Indienhilfe gespendet werden, die beim Spielzeugflohmarkt in der Christian-Morgenstern Grund- und Mittelschule eingegangen waren.

„Ihr helft damit Kindern aus sehr armen Dörfern. Sie werden beim Lernen unterstützt und vor Kinderarbeit geschützt. Danke für Eure Hilfe!“, mit diesen Worten bedankte sich die Indienhilfe auf einem Plakat.