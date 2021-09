Ammersee

Herrschinger Kunstrausch Nummer acht startet mit neuem Konzept

Plus Der achte Herrschinger Kunstrausch startet mit einem Jahr Verspätung und mit neuem Konzept.

Von Susanne Böllert

Wer sich an heimischer Kunst berauschen will, ist in Herrsching am Ammersee an der richtigen Adresse. Seit 2006, im Zweijahresrhythmus veranstaltet der örtliche Kulturverein nämlich den „Kunstrausch“, eine Gemeinschaftsausstellung von Künstlern und Künstlerinnen aus Herrsching und Umgebung. Da die beliebte Veranstaltung vergangenes Jahr aufgrund von Corona-Einschränkungen ausfallen musste, hat sich die neu gewählte Zweite Vorstandsvorsitzende Catharina Geiselhart jetzt ein krisensicheres Konzept überlegt, damit die Freunde der Kunst in diesem Herbst auf jeden Fall in den Genuss des „8. Herrschinger Kunstrausches“ kommen.

