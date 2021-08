Herz alleine wird bei der Wohnraumsuche nicht reichen

Plus Wohnen ist teuer am Ammersee. Die Gemeinde Herrsching sucht jetzt Vermieter mit Herz, die günstigen Wohnraum anbieten. Das wird jedoch nicht reichen, glaubt AK-Redakteurin Frauke Vangierdegom.

In Herrsching werden Vermieter mit Herz gesucht – und überall in der Region bezahlbarer Wohnraum. Ob für Mietwohnung, fertiges Eigenheim oder Baugrund: die Preise steigen und steigen. Da stellt sich nicht erst seit gestern die Frage: Wer soll das denn alles noch bezahlen? Wie kann es sein, dass nicht selten mehr als die Hälfte eines Einkommens nur dafür benötigt wird, ein Dach über dem Kopf zu haben?