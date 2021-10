Ammersee

Im Dießener Gemeinderat gibt es viele offene Fragen

Für den Bau neuer Wohnungen will die Marktgemeinde Dießen das Grundstück des ehemaligen Gasthofs „Drei Rosen“ in der Schützenstraße nutzen.

Von Gerald Modlinger

Dass der öffentliche Teil einer Gemeinderatssitzung in weniger als einer Stunde beendet ist, kommt in Dießen seit dem Ende der Amtszeit des früheren Bürgermeisters Herbert Kirsch praktisch nicht mehr vor. Debatten werden ausführlicher geführt und auch der Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben und Anfragen“ dehnt sich in jüngster Zeit aus – so auch in der vergangenen Sitzung.

