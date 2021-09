Im Dießener Repair-Café wird Upcycling-Mode groß geschrieben

Plus Im Dießener Stephanshof wird scheinbar Unbrauchbarem neues Leben eingehaucht. Besonders aus abgelegten Textilien lässt sich so manches Schmuckstück zaubern.

Kreative Werkstattatmosphäre herrschte am Samstagnachmittag im Stephanshof hinter der katholischen Kirche St. Stephan. 23 Besucher kamen zum Repair-Café, um ihre defekten Haushalts- oder Elektrogeräte, aber auch Spielsachen und Textiles wieder instand setzen zu lassen. An insgesamt sechs mit ehrenamtlichen Reparateuren besetzten Stationen, wurde fleißig gefachsimpelt und gewerkelt. Ein besonderer Hingucker war diesmal eine farbenfrohe Ausstellung der Textilgruppe, die eindrucksvoll aufzeigte, wie viel Schönes aus gebrauchten Textilien entstehen kann.