Im Fünfseenland wird der Herbst literarisch

Plus Elisabeth Carr, die Kulturgestalterin aus dem Fünfseenland, lädt zum Literarischen Herbst. Die von Gerd Holzheimer ins Leben gerufene Reihe findet vom 16. Oktober bis 27. November statt.

Über Nacht flieht der verschuldete Pächter, die Gastwirtschaft im Oberen Mühltal (Starnberg) ist verwaist. Vier Jahre lang setzt niemand einen Fuß hinein. Bis Elisabeth Carr den Laden aufschließt, eine Kerze anzündet und Kafka lesen lässt. Für drei Stunden erwacht der Gasthof zu neuem Leben, literarischem Leben. Ein „KunstRaum“ öffnet sich, auch in den Köpfen des Publikums. Dann bläst Carr die Kerze aus, sperrt ab und lässt das Haus in seinen Dämmerzustand zurücksinken.