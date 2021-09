Ammersee

vor 35 Min.

In Dießen Kleider spenden für einen guten Zweck

Das Hilfswerk "Aktion Hoffnung" und die Kolpingsfamilie in Dießen sammeln am 11. September gut erhaltene Kleidung ein.

Die Kolpingsfamilie in Dießen sammelt am Samstag, 11. September, gut erhaltene Kleidung für ein Kinder- und Jugendprojekt in Albanien.

Nach den Absagen wegen der Pandemie vor einem Jahr sowie im Frühjahr wird die Kleidersammlung von „Aktion Hoffnung“ und der Kolpingsfamilie in der Marktgemeinde Dießen am Samstag, 11. September, durchgeführt. Derzeit lassen die aktuellen Inzidenz-Werte im Landkreis Landsberg zu, dass die Sammlungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden können, so die Kolpingsfamilie in einer Pressemitteilung. Mit den Erlösen aus der Sammlung wird das Kinder- und Jugendzentrum „Arche Noah“ in Shkoder in Albanien unterstützt. Gesammelt werden tragbare Kleidung, paarweise Schuhe, Handtaschen und Accessoires, Bett-, Tisch- sowie Haushaltswäsche, auch Faschingskleider und Trachten. Saubere und trockene Kleidungsstücke können in Sammeltüten verpackt am Samstag, 11. September, von 9 bis 11 Uhr direkt vor dem Marienmünster im Klosterhof abgegeben werden. Wer seine Kleider-Spenden nicht selbst bringen kann, kann sich im Pfarrbüro unter Telefon 08807/948940 melden. Dann werden die bereitgestellten Säcke am Freitag, 10. September, zwischen 16 und 18 Uhr abgeholt. „Aktion Hoffnung“ ist eine Hilfsorganisation der Diözese Augsburg. Ihre Sammelaktion wird in Dießen und den dazugehörigen Ortsteilen von der Kolpingsfamilie durchgeführt. (ak) Lesen Sie dazu auch Utting Plus Brand in Uttinger Kirche: LT-Zusteller entdeckt das Feuer

Serie Die Söhne kicken seit der G-Jugend beim MTV Dießen

Ammersee Ein neues Team an der Spitze des Dießener Frauenbunds

Themen folgen