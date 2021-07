In Dießen beginnt die Tennis-Saison

Die MTV-Tennisabteilung spielt die ersten Turniere. Die Kreisliga-Damen gewinnen. Die Damen 60 der Bayernliga enden mit Unentschieden, die Bezirksliga-Herren verlieren.

Die Tennisspieler des MTV Dießen starteten in die Punktrunde. Die Kreisliga-Damen empfingen auf dem Gelände an der Jahnstraße den Lenggrieser Tennisclub. Lea Bretschneider, Carolin Fieser und Anna Geiger führten durch deutlich herausgespielte Siege nach den Einzeln 3:1. Zwei souverän gewonnene Doppel sorgten für einen Endstand von 5:1.

Mit einem ausgeglichenen Ergebnis starteten die Damen 60 in die Bayernliga-Saison. Beim Heimspiel gegen Rot-Weiß-Eschenried konnten Brigitte Fieser, Gertrud Unsinn und Brigitte Hartmann ihre Einzel gewinnen. Im Doppel gingen beide Begegnungen knapp an den Gegner. Am Ende hieß es 3:3.

Die Herren 40 des MTV Dießen gehen als Sieger vom Platz

Einen schlechten Saisonstart erwischten die Herren der Bezirksklasse, die den SV Apfeldorf zu Gast hatten. Lediglich Georg Schilling konnte sein Einzel gewinnen. Einen weiteren Punkt zum Endstand von 2:7 steuerte er im Doppel mit seinem Partner Thomas Kratzer bei.

Strahlende Gesichter gab es bei den Herren 40. Sie empfingen den Polizeisportverein Haar. Hans-Jörg Kamm, Hans-Joachim Haugg, Christian Schweinitz und Georg Schilling brachten die Dießener mit 4:2 in Führung. Den siegbringenden fünften Punkt brachte das Duo Kamm/Schweinitz. Im dritten Satz gewannen sie den Tiebreak.

Herren 50 fahren mit 6:3-Sieg nach Hause

Die Herren 50 trafen beim BSC Oberhausen auf starke Gegner, nach drei gewonnenen Einzelspielen von Wolfgang Köglmayr, Markus Huber und Michael Sollors sah es dennoch vielversprechend aus. Die abschließenden drei Doppel waren umkämpft, zwei mussten im Matchtiebreak entschieden werden. Das glücklichere Ende für sich hatten die Spieler aus Oberhausen und konnten mit einem 6:3-Endstand nach Hause fahren.

Ausgeglichen verlief der Saisonauftakt für die Herren 70. Der Gegner hieß TV Stockdorf. Hubert Houillot und Manfred Bernhard gewannen ihre Einzel souverän und das gemeinsame Doppel nach Tiebreak-Entscheidung im dritten Satz. Das Endergebnis lautete 3:3.

In einem Heimspiel hatten es die Damen 50 mit einem gut aufgelegten Gegner vom Polizeisportverein Haar zu tun. Die Begegnungen gestalteten sich ausgeglichen und verlangten den vollen Einsatz der Spielerinnen. Gertraud Unsinn, Ute Hänsgen und Gisela Nörenberg dominierten ihre Einzel und sorgten für einen Zwischenstand von 3:3. Alle hofften auf ein gutes Ende bei den Doppelspielen. Aber nur Sabine Beausencourt mit ihrer Partnerin Ute Hänsgen konnte ihr Match gewinnen. Mannschaftsführerin Angelika Rauch war die Enttäuschung anzusehen. „Nach guten Leistungen knapp mit 4:5 zu verlieren, ist sehr schade“, lautete ihr Kommentar.

Die Junioren 18 verlieren beim SV Raisting

Mit dem SV Raisting hatten die Junioren 18 eine dicke Nuss zu knacken. Carina Hargasser konnte zwar ihr Einzel im Tiebreak für sich entscheiden. Es blieb aber an diesem Tag der einzige Sieg. So mussten die jungen Spieler mit einer 1:5- Niederlage die Heimreise antreten.

Im Auswärtsspiel traten die Knaben 15 in Weilheim an. Zwei Siege von Niklas Bischur und Matteo Reiff sowie ein gewonnenes Doppel der Kombination Fabian Stork/Niklas Bischur bescherten den Dießenern ein Unentschieden. Mit einer knappen Niederlage starteten die Jüngsten. Leo von Schweinitz ging im Einzel als Sieger vom Platz. Franz Messutat und Mats Albrecht trugen mit ihrem Doppelsieg dazu bei, dass es am Ende 2:4 hieß. (ak)