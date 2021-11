In Dießen heißt es am Sonntag: Bei Anruf Orff

Auf Freunde Orffscher Musik und Texte wartet am Sonntag ein ganz besonderes Wort- und Tonerlebnis.

Zu einem ganz besonderen Wort- und Tonerlebnis laden das Carl-Orff-Museum und die Albert-Teuto-Bücherei in Dießen am kommenden Adventssonntag.

„Horch, hörst du die Vogelin rings in den Buschen, die zwirgen und zwilgen und zwigezen leis…“ Dieses frühlingshafte Zitat aus „Die Bernauerin“ zeigt, dass Carl Orff nicht nur ein Ton-, sondern auch ein Sprachkünstler war“, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher veranstalten das Museum in Kooperation mit der Bücherei in Dießen am kommenden Adventssonntag, 5. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr wieder diese adventliche Aktion.

Biografische, Märchenhaftes und mehr am Telefon

Interessierte können anrufen und sich kostenfrei am Telefon Biografisches, Märchenhaftes, Adventliches und Werkauszüge vorlesen lassen. Orff selbst las häufig aus seinem Werk vor und erweckte mit Verve – und großem Erfolg - seine eigenen Texte zum Leben: „Astutuli, Astutuli! Alles ist Phantasie!“

So können Interessierte an „Bei Anruf Orff“ teilnehmen: In einer E-Mail an info@orff-museum.de oder einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 08807/91981 wird angegeben, in welchem Zeitraum die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichbar sind und welche Textkategorie gewünscht wird. Es kann laut Pressemitteilung gewählt werden zwischen Biografischem, Briefen, Adventlichem oder Werk. Anschließend wird der genaue Zeitpunkt des Anrufs mit weiteren Informationen bekannt gegeben.

Termine, die zur Auswahl stehen, sind am Sonntag, 5. Dezember, in den Zeiträumen 15 bis 16 Uhr, 16 bis 17 Uhr sowie 17 bis 18 Uhr. (ak)

Lesen Sie dazu auch