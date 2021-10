In Dießen ist die Förderung von E-Lastenräder umstritten

Plus Die Zuschüsse für Lasten-E-Bikes und E-Fahrradanhänger fließen in der Marktgemeinde weiter. Nicht jeder im Gemeinderat ist mit damit zufrieden.

Das Dießener Förderprogramm für Lasten-E-Bikes und E-Fahrradanhänger wird um ein Jahr verlängert. Die für dieses Jahr bereitgestellten 15.000 Euro sind bis auf einen Restbetrag von 500 Euro bereits aufgebraucht, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet. Das Gremium stimmte einer Verlängerung des Förderprogramms um ein Jahr zu – allerdings werden die Regeln in zwei Punkten geändert.