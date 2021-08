Ammersee

18:18 Uhr

In Dießen werden neue Naturdenkmäler gesucht

Vier Naturschönheiten aus Dießen werden bereits in der Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Landsberg geführt Eines davon ist die Frontor-Eiche in der Nähe des Dießener Marienmünsters.

Plus Vier imposante Bäume beziehungsweise Baumgruppen in Dießen sind bereits in der Liste der Naturdenkmäler des Landkreises Landsberg zu finden. Jetzt werden weitere „Anwärter“ gesucht.

Von Frauke Vangierdegom

Wo sind sie, die Naturdenkmäler auf Dießener Flur? Diese Frage stellt sich der neue Dießener Verein „Klimalobby“ und ruft zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Landsberg auf, „Objekte der Natur von besonderer Schönheit, Seltenheit oder Eigenart“ in der Region Dießen und dem Landkreis zu melden. Aus den Bewerbungen werden dann anhand eines genau festgelegten Kriterienkatalogs neue Naturdenkmäler für den Landkreis Landsberg ausgewählt.

