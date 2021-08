In Erinnerungen schwelgen beim Klappstuhl-Kino in Dießen

Komponist und Musikpädagoge Carl Orff liebte auch Beat- und Rockmusik. Deshalb zeigt die Carl-Orff-Stiftung in Dießen unter freiem Himmel Filme über "The Doors" und "The Beatles".

Wer den Namen Carl Orff hört, denkt an das Chorwerk "Carmina Burana ", die bairische Komödie "Astutuli" oder das bairische Welttheater "Die Bernauerin". Doch der Komponist (1895 - 1982) mochte auch Beat- und Rockmusik. Deshalb lädt die Carl-Orff-Stiftung in Dießen am Wochenende zu Filmabenden unter freiem Himmel ein. Dabei werden Filme über die US-amerikanische Rockband „The Doors“ und die britische Beat- und Rockband „ The Beatles“ gezeigt.

Neben Filmen gibt es beim Open-Air-Kino in Dießen auch ein Picknick

Die Stiftung ruft dazu auf, am Samstag- und Sonntagabend mit Klappstühlen (und einer Menge Freunde) im Gepäck zum Stiftungsgelände am Ziegelstadel 1 in Dießen zu kommen und dort gemeinsam unter freiem Himmel Musikfilme anzuschauen.

Am Samstag, 14. August, wird „Eine Sommerkomödie“ aus dem Jahr 2019 gezeigt, die über einen Beatles-Song berichtet, und am Sonntag, 15. August, „The Doors“, ein Dokumentarfilm über die Band aus dem Jahr 1991.

Beginn ist an beiden Abenden um 19 Uhr. Dann wird zum Picknick eingeladen. Es gibt Fisch, Bratwürste und Getränke. Die Filmschau beginnt jeweils um 21 Uhr. (ak)

