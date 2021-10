In Herrsching gibt es jetzt eine „Schneckenpost“

Plus Gastwirt Otmar Walch hat seit Jahren eine besondere Zucht. Künftig können die Gäste des Postwirts am Ammersee Weinbergschnecken bestellen. Es gibt auch eine ganz besondere Delikatesse.

„Ich wurde vom Gastwirt zum Landwirt“ sagt Otmar Walch. Der Postwirt von Herrsching hat 2017 mit einer Schneckenzucht begonnen, die seine Menükarte um ein eigenes Produkt bereichert. Wer den Fußweg nach Andechs geht, kommt praktisch direkt am Gehege der Weinbergschnecken und einer französischen Abart mit einem etwas dunklerem Haus vorbei.