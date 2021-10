In Pähl ist nicht jeder für den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes

Plus Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Pähl erfahren, was es mit der Strahlenbelastung durch 5G auf sich hat. Nicht jeder sieht die Notwendigkeit der schnelleren Datenübertragung im Ort.

Beim Mobilfunk gibt es laut Dr. Thomas Kurz dasselbe Problem wie bei jeder Infrastruktur-Einrichtung: „Alle Bürger wollen sie, aber nicht bei uns“. Der Mitarbeiter des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LFU) informierte auf Einladung der Gemeinde Pähl zum Thema 5G-Technologie. Eigentlich sollte die Informationsveranstaltung bereits voriges Jahr stattfinden, aber wegen der Corona-Pandemie war dies erst jetzt möglich. Das Interesse bei den Pähler Bürger hielt sich in Grenzen. Insgesamt 22 Zuhörer, darunter einige Gemeinderäte, waren in den Saal des Pfarr- und Gemeindezentrums gekommen.