In Schondorf gibt es intime Einblicke in ein Familienalbum

Im raumB1 in Utting sind bis Mitte November eigenwillige Porträts von Ramona Schintzel zu sehen. Die Ausstellung umfasst im Kern klassische Porträts in Öl auf Leinwand.

Von 16. Oktober bis 14. November wird im und um den raumB1 am Bahnhofsplatz in Utting die Bilderausstellung „schiNtzeljagd“ stattfinden. Die Ausstellung umfasst im Kern klassische Porträtarbeiten in Öl auf Leinwand.

Im Bereich um den raumB1 und den Summerpark auf der Wiese bis hin zum Dampfersteg wird eine schiNtzeljagd geboten werden, im traditionellen Sinn einer Schnitzeljagd. Mehrere Stationen mit Bildern befinden sich auf dem Areal zwischen Summerpark und dem raumB1.

Anhand der Bilder und begleitender Texttafeln werden Geschichten erzählt und miteinander verwoben, die so oder so ähnlich an Ort und Stelle stattgefunden haben könnten. So wird der Besucher auf einen Rundgang geführt, während dessen sich die Geschichte der spielenden Kinder und anderer Protagonisten Stück für Stück aufbaut, um ihren Abschluss in einer Installation im raumB1 zu finden.

Ausstellung ist Teil des Projekts Happening der Kunst 2021

Die im Freien ausgestellten Werke sind im Freigelände zwischen dem Bahnhof Utting und dem Seeufer sowie im Umfeld des raumB1 am Bahnhofsplatz auf der anderen Seite des Bahnhofs zu finden. Die Ausstellung ist Teil des Projekts Happening der Kunst 2021 des Vereins „Kunst hält Wache“ und gleichzeitig Teil des Kultursommers 2021 Landsberg. Das Genre der in München lebenden Malerin Ramona Schintzel ist die Porträtmalerei. Einzelne Personen oder Gruppenporträts finden sich immer wieder. In ihren meist klein- bis mittelformatigen Malereien und Zeichnungen dienen der Künstlerin Fotografien von Freunden und Bekannten oder aus dem eigenen Familienalbum als Vorlage. Die dargestellten Personen bleiben namenlos in Erinnerung. Es sind Kinder, Erwachsene und ältere Menschen. Meistens in klassischer Porträtpose, gelegentlich wie durch einen Schnappschuss eingefangen. Sie entstammen Bildern, die typisch für Familienalben sind: die Großmutter mit ihrem Enkel, das herausgeputzte Erstkommunionkind, die Familie mit ihrem Hund, beste Freunde, klerikale Würdenträger, der Gewinner eines Wettbewerbs.

Einblick in das Bürgerliche deutscher Familien

„Wir bekommen einen intimen Einblick in das Bürgerliche, das Katholische deutscher Familien. Die Personen und Momente, an die wir uns erinnern möchten, scheinen hier eingefangen zu sein“, heißt es in einer Mitteilung. In Malerei oder Zeichnung übersetzt, erhalten die Protagonisten aus den fotografischen Vorlagen eine neue Identität. Jetzt konfrontieren sie den Betrachter scheinbar fragend und halten eine subtile Balance zwischen allseits bekannter Normalität und unterschwelliger Bedrohung.

Die zuerst wahrnehmbare gegenseitige Nähe und Verbundenheit der Akteure in Schintzels Bildern wendet sich in Distanz. Familie, Verwandte, Freunde wirken zunehmend als mögliche Gegner. Hält die unausgesprochen geforderte Loyalität gegenüber Familie, Freunden, oder der Gruppe tatsächlich?

Wieviel bürgerliches Idyll ist wirklich schön?

Wie viel bürgerliches Idyll ist wirklich schön? Wann wird es zum Zwang oder sogar grotesk? Wie sieht es heute damit aus? Die Künstlerin überlässt es dem Betrachter und der Betrachterin, dies auszuloten.

Die Ausstellung wird am Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr eröffnet und ist dann bis 14. November immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen.