In Weilheim stürzt ein betrunkener Fahrradfahrer

Ein 34 Jahre alter Weilheimer fährt am Donnerstag betrunken mit dem Fahrrad. Er stürzt und wird ins Weilheimer Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr stürzte ein 34jähriger Mann aus Weilheim laut Polizeibericht mit seinem Fahrrad in der Ammerstraße in Weilheim. Eine Fremdbeteiligung schließt die Polizei aus. Er kam mit leichten Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen ins Krankenhaus Weilheim.

0,3 Promille im Blut

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Es wurde zunächst ein Wert von über 0,3 Promille festgestellt, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme zur gerichtsverwertbaren Alkoholbestimmung angeordnet wurde. Ob der Alkohol oder andere Umstände zum Sturz geführt haben, muss aktuell noch ermittelt werden.

