Inning: Einbrecher machen Beute in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in Inning wird eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Sonntag, 12. September, 11.30 Uhr und Mittwoch, 15. September, 21 Uhr wurde in das Einfamilienhaus einer 50-jährigen Inningerin in der Bergstraße eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hebelten eine oder mehrere unbekannte Personen eine Terrassentüre an der Gebäuderückseite auf und gelangten hierüber in das Haus. Dort durchwühlten sie nach Angaben der Polizei das Anwesen nach Wertgegenständen.

Bargeld und Wertgegenstände gestohlen

Es wurden Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Neben einem niedrigen fünfstelligen Beuteschaden entstand auch ein niedriger vierstelliger Sachschaden. Die Polizeiinspektion Herrsching hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Wer im oben genannten Zeitraum eine verdächtige Person im östlichen Bereich der Bergstraße, Richtung Schornstraße, oder auch anderweitig Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter 08152/93020 zu melden. (ak)

Lesen Sie dazu auch