Inning: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Gleich zweimal wird in nicht bewohnte Einfamilienhäuser in Bachern am Wörthsee und Inning am Ammersee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 7. November bis Sonntag, 14. November wurde gleich in zwei zur Tatzeit nicht bewohnte Einfamilienhäuser eingebrochen. In der Zanderstraße in Bachern am Wörthsee und in in der Jupiterstraße in Inning am Ammersee wurden dabei laut Polizei mit brachialer Gewalt ein Kellerfenster beziehungsweise eine Kellertür eingeschlagen. Zwar seien in beiden Fällen die Häuser durchwühlt worden, Beute machten der oder die Täter aber vermutlich nicht. Noch kann die Polizei nichts zu verwertbaren Spuren sagen, das werde erst die Spurenauswertung ergeben. Nicht zuletzt deshalb hoffen die Ermittler auf mögliche Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Herrsching unter der Telefonnummer 08152/9302-0. (ak)

