Inning erinnert an einen kaiserlichen Besuch vor 1000 Jahren

Ein Fries am Giebel des sogenannten „Kaiserhauses“ in Inning erinnert an den Aufenthalt eines mittelalterlichen Herrschers vor 1000 Jahren in Inning. Dieser dürfte sich aber nicht ganz so abgespielt haben, wie die Inschrift erzählt.

Plus Am 15. November 1021 macht Kaiser Heinrich II. auf dem Weg nach Italien in Inning am Ammersee Station. Eine Theaterrevue erinnert jetzt an das besondere Ereignis.

Von Michèle Kirner

„Am 15. Nov. 1021 zog Kaiser Heinrich II. der Heilige (973-1024) mit 60.000 Mann durch Inning nach Italien, wobei er hier über Nacht blieb.“ Die Aufschrift auf dem sogenannten Kaiserhaus am Marktplatz in Inning stammt aus dem Jahr 1947 und erinnert an ein Ereignis, das nun 1000 Jahre zurückliegt. Doch die Aufschrift entspricht nur in Teilen der Realität, meinen heutige Geschichtsforscher.

