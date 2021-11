Ammersee

Ironman: Dominic Wimmer ist in Klagenfurt - und ein zweiter Dießener

Dominic Wimmer aus Dießen ist diesmal nicht allein beim Ironman am Wörther See. Dieses Mal wagt sich auch sein bisheriger Unterstützer Philipp Brauner an den Start.

Zwei Dießener beim Ironman: Philipp Brauner und Dominic Wimmer waren bei einem der ältesten Triathlon-Langdistanzrennen Europas in Klagenfurt gemeinsam am Start. Beide waren in den vergangenen Jahren dort Stammgäste – Brauner als Zuschauer und Unterstützer, Wimmer als Athlet. Nach zweijähriger Vorbereitungszeit wagte sich nun auch Brauner an den Start. Nach der coronabedingten Absage 2020 wurde das Rennen vom Juli in den Herbst 2021 verschoben. Dennoch belohnte Kärnten die rund 1200 Starter mit tollem Wetter, wenn auch mit verhältnismäßig frischen Wettkampf-Temperaturen um 15 Grad. Die 3,8 Schwimmkilometer im Wörthersee liefen für die beiden Männer vom Ammersee nahezu perfekt. Dominic Wimmer war nach 62 Minuten wieder an Land, Philipp Brauner nach 1:12 Stunden. Angesichts des reduzierten Schwimmtrainings aufgrund siebenmonatiger Schließung der Schwimmbäder eine respektable Leistung. Auf 40 Kilometern ist Dominic Wimmer ganz allein unterwegs Die 180 Radkilometer sind gespickt mit weit über 1600 Höhenmetern; Wimmer absolvierte die erste Hälfte unter 2:30 Stunden. Sein Ziel war ein Radsplit unter fünf Stunden, doch nach rund 120 Kilometern machten sich bei ihm starke Kopfschmerzen breit. „Was auch sehr schwer war: Ich war auf rund 40 Kilometern fast komplett allein unterwegs. Und wenn man kaum andere Athleten sieht, fällt es schwer, Druck zu machen.“ Dennoch erreichte er nach 5:09 Stunden die Wechselzone und legte damit die schnellste Radfahrt bei seinem siebten Ironman-Start hin. Brauner wählte eine defensive Taktik, um nach dem Radfahren noch genügend Kraft für den abschließenden Marathonlauf zu haben. Eine sehr solide Zeit von 6:19 Stunden auf dem Rad bildete die perfekte Ausgangslage dafür. Auf der Laufstrecke begegneten sich die beiden Freunde dann und unterhielten sich auch kurz. Bald setzten die ersten Schwierigkeiten ein – bei Brauner Magenprobleme und bei Wimmer ein Motivationsloch. Dennoch bissen sich beide durch. Dominic Wimmer erreichte nach 9:48 Stunden die Ziellinie und wurde von seiner Partnerin, Sohn Louis, Mutter und Tante herzlich in Empfang genommen. Philipp Brauner beim nächtlichen Zieleinlauf, nachdem er sich noch durch ein Gewitter gekämpft hatte. Foto: finisherpix Philipp Brauner musste sich zum Schluss auch noch durch ein Gewitter kämpfen und erfüllte sich den Traum vom Ironman-Finish nach 12:46 Stunden, als er die Ziellinie bei Nacht erreichte. Für beide Männer standen am Ende die Plätze 119 und 800 von knapp 1200 Startern. (ak) Lesen Sie dazu auch Radsport Plus Der Traum von Rennradfahrer Alexander Steffens löst sich in Luft auf

