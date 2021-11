Ammersee

18:57 Uhr

Jetzt kommen die fliegenden Wintergäste an den Ammersee

Ziemlich voll wird es im Winter, wenn aus dem Norden und Osten viele Wasservögel an den Ammersee kommen.

Plus Wenn es kalt wird, kommen viele Vögel aus Nord- und Osteuropa an den Ammersee. Daher ist jetzt Rücksicht angesagt. Je weniger die Tiere gestört werden, desto leichter überstehen sie die kalte Jahreszeit.

Der Winter ist eine der sensibelsten Zeiten für Wasservögel am Ammersee und Starnberger See. Darauf macht der Landesbund für Vogelschutz (LBV) aufmerksam. Das mag überraschen, aber zurzeit kommen hier täglich Zugvögel an, um zu rasten oder zu überwintern. Im Hochwinter sind es zusammengenommen bis zu 40.000. Beide Gewässer zählen deshalb zu dem weltweiten Ramsar-Netzwerk international bedeutender Feuchtgebiete und sind als europäische Natura 2000-Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Die Ramsar-Gebietsbetreuung erklärt, wie man den Vögeln den Winteraufenthalt möglichst angenehm machen kann.

