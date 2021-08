Jetzt werden auch in Herrsching die Mücken erforscht

Am Ammersee-Ostufer hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die dem Stechmücken-Vorkommen auf den Grund geht. In diesem Jahr scheint die Population kein Problem darzustellen.

Die kürzlich in Herrsching gegründete Bürgerinitiative „Mückenplage? Nein, danke!“ lud dieser Tage zu einer Informationsveranstaltung ans Ammersee-Westufer ein. Bürgermeister Christian Schiller und betroffene Bürgerinnen und Bürger insbesondere aus dem Ortsteil Lochschwab sowie aus Eching waren zu dem Treffen zwischen Riederstraße und Uferpromenade gekommen, um sich über den Sachstand zu informieren.

Der Vereinsvorsitzende des im gesamten Fünf-Seen-Land aktiven Vereins „Mückenplage? Nein, danke!“, Rainer Jünger aus Schondorf, war laut einer Presseinformation vor Ort sowie der beauftragte Mückenexperte und Biologe, Matthias Galm aus Bad Tölz, der über jahrzehntelange Erfahrung aus der Stechmückeneindämmung am Oberrhein und am Chiemsee sammeln konnte. Harry Strasser, einer der Bürgerinitiatoren, blickte zurück: Nachdem der Herrschinger Gemeinderat 2017 die Kartierung von Stechmückenbrutstätten zur Erforschung der Mückenplagen abgelehnt hatte, sei nach erneuten Plagejahren im Herbst 2020 wieder eine private Bürgerinitiative gegründet worden. Erneut mit dem Ziel, eine objektive, wissenschaftlich begleitete Erforschung zur Entstehung von Stechmückenplagen durchzuführen. Gemeinsam mit dem Verein „Mückenplage? Nein, danke!“ seien für dieses Vorhaben zahlreiche private Spenden von Herrschingerinnen und Herrschingern gesammelt worden, um den Biologen Matthias Galm für die wissenschaftliche Kartierung beauftragen zu können. Unterstützt wird Herr Galm durch freiwillige Helfer. „Es geht darum, zu verstehen, wann und unter welchen Bedingungen Stechmückenplagen entstehen und welche biologischen Möglichkeiten daraus abgeleitet werden können, um Plagejahre künftig abzumildern“, so Rainer Jünger.

Erste Erkenntnisse über ein mückenarmes Jahr

Galm erläuterte das wissenschaftliche Vorgehen: „Engagierte Bürger nehmen seit Mai über die Sommermonate hinweg regelmäßige Schöpfproben an verschiedenen überschwemmten Standorten und dokumentieren anhand von Fotoaufnahmen die Larvendichte pro 250 Milliliter Wasser.“ Die so gewonnenen Daten werden von Galm ausgewertet und der Umriss und die Lage der Brutstätte auf einer digitalen Karte verzeichnet.

„In der zweiten Phase werden nach dem Schlupf Stechmücken in aufgestellten Biogens-Mückenfallen gefangen und die Mückenarten wissenschaftlich bestimmt. Die ersten Ergebnisse konnten bereits gewonnen werden: Die in dem Biotop und den Wassergräben entlang der Uferpromenade geschlüpften Mückenlarven der ersten Population in diesem verhältnismäßig mückenarmen Jahr waren mit 40 bis 70 Larven pro 250 Milliliter Schöpfprobe zahlreich. „Als Grenzwerte für ein aktives Vorgehen gegen eine drohende Mückenplage gelten fünf Larven in normalen Feuchtgebieten und 50 Larven im Naturschutzgebiet“, klärte Matthias Galm die Anwesenden auf.

Mückenarten am Ammersee werden wissenschaftlich bestimmt

In dem beschriebenen Biotop sammelt sich das Niederschlagswasser der in unmittelbarer Nähe sich befindlichen Häusersiedlung. Meist trocknet dieses künstlich geschaffene Biotop nicht mehr aus. Verschärft wird das Mückenaufkommen weiter aufgrund der Tatsache, dass es dort keine natürlichen Fressfeinde der Mückenlarven wie Fische oder Frösche gibt. Eine bessere Ableitung der stehenden Gewässerflächen, die etwa einem halben Fußballfeld entsprechen, ist laut Aussage von Schiller nicht gewünscht und damit kein gangbarer Weg das Mückenaufkommen dort zu bremsen. Auf der Fläche von der Größe eines Fußballfeldes können laut Galm bis zu einer halben Milliarde Mücken entstehen. Die Gräben am Ende der Uferpromenade sind zudem verstopft und zu hoch gelegen, sodass das Wasser nicht in den Ammersee abfließen kann und staut sich daher immer weiter. Die Initiative hat also einen Hotspot für die Mückenplagen ausmachen können.

Es wird parallel das gesamte Gemeindegebiet systematisch nach weiteren Brutstätten abgesucht, um eine lückenlose Kartierung vorlegen zu können. Während der Begehung wurden von dem Mückenexperten Fragen aus der Runde der Teilnehmerinnen und beantwortet: Kann eine Gemeinde der Vorreiter sein? Natürlich, denn die Jahrzehnte lange Erfahrung aus den Chiemsee- und Oberrheingebieten zeigt, dass immer einzelne Gemeinden vorangegangen sind und in den Folgejahren sich weitere umliegende Gemeinden angeschlossen haben.

Eine lückenlose Kartierung ist das Ziel

Dürfen überschwemmte Wiesen, Biotope und Naturschutzflächen gleichermaßen in die Betrachtung einbezogen werden? Wie ist die Rechtslage? Gilt dies auch für den Ammersee? Es existiere ein entsprechender genehmigter Beschluss im bayerischen Landtag, der seit Jahren am Chiemsee und an der Donau umgesetzt werde. Dort werde unter bestimmten Auflagen und regelmäßigen Kontrollen in Plagejahren beispielsweise das natürliche Eiweiß Bti ausgebracht. Die Genehmigung dafür sei gerade wieder für fünf Jahre verlängert worden. Ein wissenschaftliches Zwischenergebnis der bisherigen Untersuchungen soll dem Gemeinderat im Herbst vorgelegt werden. (ak)