Jetzt wird getanzt beim Viktualienmarkt in Dießen

Plus Beim Viktualienmarkt von Peter Kaun jun. in Dießen spielt die Band „Roller Coaster“. Wer möchte, kann dort ein Tänzchen wagen.

Der Viktualienmarkt in Dießen, der immer mittwochs von acht bis 14 Uhr stattfindet, hat seit Juni eine neue Attraktion: Bei gutem Wetter spielt dann auf dem weitläufigen Gelände die Band „Roller Coaster“, sorgt für beschwingte Stimmung und bringt mit Blues, Rock, Soul und Country-Oldies sogar die Marktbesucher zum Tanzen.